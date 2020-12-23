Предприниматель из Подольска может сесть в тюрьму на 8 лет за подкуп полицейского

Предприниматель из Подольска Одесской области предстанет перед судом за подкуп полицейского, чтобы не препятствовал вырубке леса.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

34-летний житель Подольска обвиняется в незаконной вырубке леса и в совершении коррупционного преступления.

Следствием установлено, что местный предприниматель, без специального разрешения на использование лесных ресурсов, занимался незаконной вырубкой деревьев породы «дуб» на территории лесных насаждений Подольского района, чем причинил значительный ущерб государству.

После разоблачения его преступной деятельности предприниматель пытался подкупить заместителя начальника местного отдела полиции, предложив ему ежемесячную неправомерную выгоду в размере 1 000 долларов США за то, чтоб блюститель порядка закрывал глаза на выявлению фактов незаконной вырубки леса, перевозку и реализацию древесины без предусмотренного законом разрешения.

Досудебное расследование по уголовным производствам осуществляли следователи Подольского и Любашевского отделов полиции.

За это преступление Законом предусмотрено до 8 лет лишения свободы, — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2020 года прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении мастера леса одного из государственных предприятий в Одесской области, который обвиняется в совершении коррупционного преступления.

Фото: Пресс-служба Одесской областной прокуратуры