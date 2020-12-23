Отличное средство придать своему жилищу новогодний вид — светодиодная лента

Каждому из нас с детства нравится любоваться яркими огоньками новогодних ёлок, рождественской иллюминацией на улицах города, праздничными витринами магазинов.

Но в нашем детстве не было светодиодных лент, которые в разнообразнейшем ассортименте появились недавно.

Светодиодные ленты в Харькове, их достоинства сложно переоценить, особенно, если сравнивать с другими типами освещения. Один из главных плюсов устройства – низкое энергопотребление, что позволяет делать яркую красивую подсветку, не задумываясь о заоблачных счетах за электричество.

Из всех видов осветительных приборов на основе светодиодов наибольшим спросом пользуются LED ленты. Это узкая тонкая полоска из прозрачного диэлектрического материала, вдоль которой протянуты токопроводящие дорожки с зафиксированными на равных промежутках диодами и ограничивающими резисторами. Толщина ленты обычно не превышает 20 мм, а толщина составляет не более 3 мм. Простое, но, вместе с тем, продуманное до мелочей строение led-ленты обеспечивает яркое равномерное свечение.

Такие светодиодные полоски не дорогие, они используют в разных сферах деятельности — от декора жилых пространств до подсветки торговых витрин.



Среди достоинств светодиодных лент простота монтажа: ведь наличие клейкой поверхности на одной из сторон полосы упрощает её фиксацию и вам не придётся покупать дополнительный крепёж и тратить время на его установку.

Кроме того, ЛЕД-ленты компактны. Они мало весят и свободно помещается в тех местах, где установка других ламп физически невозможна.

Также ЛЕД-лента долговечна и безопасна. Минимальный ресурс светодиодной ленты составляет 50 тысяч часов беспрерывной работы, а изготовлены из экологически чистых материалов, которые не выделяют вредных веществ и пригодны для эксплуатации в закрытых жилых помещениях. Лента не нагревается даже после многочасовой работы, поэтому хороша для подсветки натяжных потолков и конструкций из легковоспламеняющихся материалов.

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Сейчас большим спросом пользуются светодиодные ленты RGB – новогодние гирлянды. Это группа светодиодных лент с цветными кристаллами. Ленты могут быть разноцветными, или же однотонными, например, все диоды будут светиться синим цветом.



Предлагаются также светодиодные ленты и других видов:

SMD. Лента имеет два выхода, в ней использован один кристалл с параметрами 2,8х3,5 мм.

SMD. Вторая модификация оснащена шестью выходами и тремя кристаллами, размер каждого составляет 5х5 мм.

SMD4008 и SMD5730 – с размерами кристаллов 8х40 мм и 30х57 мм соответственно.

Сама по себе аббревиатура SMD указывает на способ крепления составляющих ленты – их контакты припаивают непосредственно на поверхность платы. Каждый вид диодной ленты может светить с разной интенсивностью.

Где ещё дома можно использовать светодиодную ленту?

IP. LED-ленты с таким обозначением предназначены исключительно для сухих помещений, ими подсвечивают мебель, потолок, ниши в стенах, устанавливают в светильники.

IP64. Эта модификация уже подходит для влажной среды, её используют в ванной комнате, для подсветки рабочей зоны на кухне, в плохо отапливаемых, сырых помещениях. Лента по всей длине защищена герметичным силиконовым слоем, который предотвращает проникновение влаги.

IP. Третий вид диодных лент способен выдержать полное погружение в воду. С помощью такой ленты можно создавать эффектную подсветку в бассейнах.

Стандартная длина LED-полоски составляет 5 метров, но если Вам этой длины не достаточно, то можно соединять между собой диодные ленты, используя параллельный метод подключения.

Научившись правильно подбирать и аккуратно монтировать светодиодную ленту в разных условиях, вы сможете воплощать в жизнь самые необычные идеи!

