В Одесском Русском драмтеатре расскажут, как Рождество можно превратить в заговор

Одесский Русский драматический театр приглашает на спектакль «Игра королей».

XII век. Англия. Король Генри II должен назвать имя наследника престола. Празднование Рождества превращается в заговор. Угрозы, подкупы, предательства и признания в любви сменяют друг друга в напряжённом и стремительном течении сюжета ироничной драмы. Все члены королевской семьи упрямы и амбициозны, но, как бы это не звучало странно, они любят друг друга, хотя боятся в этом признаться. Слабость не для королей.

Спектакль-страсть, спектакль-поединок сильных и гордых людей, от которых зависит судьба мира, 26 и 27 декабря, 28-29 января в 19 часов.

Продолжительность – 2 часа 15 минут.

Цена билетов от 60 до 200 гривен. Их можно купить здесь.