Театр «Маски» покажет весёлый и чуточку печальный спектакль «Одесский подкидыш»

«Одесский Подкидыш» — поистине одесский, весёлый и чуточку печальный спектакль о неунывающих и не перестающих удивлять жителях современной Южной Пальмиры.

Одинокий 70-летний старик, эксцентричный одесский художник, сэр Пинхус мечтает о внуках. Детей у него нет, а для осуществления мечты, для появления внука, естественно, нужен сын. И предпочтительно — взрослый сын. Друзья из Дома малютки выбирают ему на эту роль Аркашу, 50-летнего балбеса, освободившегося из колонии и работающего в Доме малютки кочегаром.

Что произойдёт дальше, узнаете, побывав в Доме клоунов, где размещается Театр «Маски», на спектакле «Одесский подкидыш» 8 сентября.

Приходите к 18:00.

Билеты от 200 гривен можно купить здесь.

Адрес: ул. Ольгиевская, 23.

Больше анонсов на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy