Верховная Рада уволила 4-х министров, продолжение следует

4 сентября Верховная Рада Украины провела несколько голосований по анонсированным Президентом Украины Владимиром Зеленским кадровым изменениям в правительстве страны.

О результатах голосования народный депутат от «Голоса» Ярослав Железняк сообщил в Telegram.

В частности, парламент утвердил отставку :

Александра Камышина с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины (243 голосами);

Ольги Стефанишиной с поста вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины (241 голосом);

Руслана Стрельца с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины (244 голосами);

Дениса Малюськи с должности министра юстиции Украины (249 голосами).

Депутатам не хватило голосов, чтобы уволить вице-премьер-министра-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирину Верещук (214 голосов «за»). Также ВР не приняла отставки председателя Фонда государственного имущества Украины Виталия Коваля (225 голосов «за»).

Железняк отметил, что депутаты отложили рассмотрение заявления министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Ещё одним голосованием парламентарии не смогли снять внефракционного нардепа Марьяну Безуглую с поста заместителя главы комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. За это высказались только 205 нардепов.

Железняк спрогнозировал, что провал с некоторыми голосованиями – временный.

«Сейчас уже повторно проводят комитеты и завтра так же уже повторно вынесут в зал», – написал он, отметив, что сегодня вечером будет заседание фракции «Слуга народа».

Одесса News информировала, что более 50% штатной численности Кабинета Министров Украины в сентябре претерпят изменения.

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