Верховная Рада одобрила Государственный бюджет Украины на 2023 год

3 ноября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон «О Государственном бюджете Украины на 2023 год».

Соответствующий документ поддержали 295 парламентариев, сообщает по Телеграм-каналу народный депутат Ярослав Железняк.

Отмечается, что в 2023 году доходы государственного бюджета предусматриваются в сумме 1,3 трлн грн, расходы – в сумме 2,6 трлн. Прогнозируемый дефицит госбюджета 2023 г. составляет более 20% ВВП.

Закон о госбюджете-2023 разработан согласно прогнозу роста ВВП до 3,2% и инфляции на уровне 28%. Курс гривни в бюджете заложен на уровне 42,2 грн/долл., а к концу 2023 года — 45,8 грн/долл. Минимальная зарплата в следующем году составит 6 700 грн, а прожиточный минимум – 2589 грн.

В следующем году наибольшее количество средств будет направлено на национальную безопасность и оборону – 1 141,1 млрд грн, или 18,2% ВВП. Также в 2023 году в государственном бюджете предусмотрено 35,5 млрд грн на Фонд ликвидации последствий вооружённой агрессии.

Объём средств на Государственный дорожный фонд закладывается в размере 64,3 млрд грн.

Ожидается, что в 2023 году приватизация принесёт бюджету 6 млрд грн. Национальный банк в следующем году должен перечислить в бюджет часть прибыли в размере не менее 71 млрд грн.

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