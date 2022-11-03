Экс-офицеру корвета «Тернополь» ГБР объявила подозрение в госизмене

Государственное бюро расследований заочно объявило подозрение в государственной измене бывшему командиру ракетно-артиллерийской боевой части противолодочного корвета «Тернополь», который в 2014 году перешёл на сторону врага.

Об этом сообщает ГБР.

По данным следствия, после захвата российскими оккупантами его воинской части в Севастополе командир Павел Коробков отказался передислоцироваться в Одессу и присягнул на верность агрессору.

Установлено, что на сегодняшний день изменник воюет против Украины в составе вооружённых сил Российской Федерации в должности командира боевой части большого десантного корабля «Цезарь Куников». В обязанности фигуранта входит ввод данных для запуска ракет по украинским населённым пунктам.

Следователи собрали против бывшего украинского военного достаточно доказательств. Ему инкриминирована ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, предусматривающая наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Отмечается, что ранее, в июле, правоохранители заочно объявили подозрение в государственной измене капитану ІІІ ранга, бывшему командиру корвета «Тернополь» Максиму Емельяненко, который в 2014 году перешёл на сторону врага и сегодня воюет против Украины.

Как сообщала Одесса News, 23 октября СБУ сообщила о задержании президента и совладельца ПАО «Мотор Січ» Вячеслава Богуслаева. Также был задержан начальник департамента внешнеэкономической деятельности этой компании за госизмену.

Фото и видео: ГБР

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