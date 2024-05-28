Обстоятельства вражеского прорыва границы в Харьковской области исследует ГБР

Сотрудники Госбюро расследований начали досудебное расследование по факту прорыва войсками Российской Федерации государственной границы в Харьковской области.

Об этом сообщается на официальном сайте ГБР.

Отмечается, что 10 мая 2024 года оккупанты во время штурмов украинских позиций сумели прорвать первый эшелон обороны и захватить несколько населённых пунктов вдоль линии границы Украины с РФ, нанеся потери ВСУ и мирному населению.

«Принимая во внимание резонансность производства, к расследованию привлечены лучшие следователи и руководство Главного следственного управления ГБР, происходит плотное взаимодействие с оперативными подразделениями СБУ. А также полная коммуникация и поддержка со стороны Генерального штаба ВСУ, ОТУ «Харьков» и ОСГВ «Хортица»», — говорится в сообщении.

В рамках досудебного расследования Бюро комплексно проверяет уровень обеспечения и укомплектования личным составом частей ВСУ, строительство фортификационных сооружений, взаимодействие между военными подразделениями и т.д. Также проверяются действия руководства всех звеньев в регионе в ходе наступательных действий противника, до и после них, исследуются возможные факты безосновательного ухода с боевых позиций подразделений ВСУ.

Уже установлено поминутное развитие событий. Назначен ряд важных экспертиз, которые планируется завершить в ближайшее время. Предварительная квалификация — самовольное оставление поля боя и небрежное отношение к военной службе (ст. 429, ч. 4 ст. 425 УК Украины).

Все процессуальные действия проводятся с учётом реальной обстановки в местах дислокаций подразделений и без ущерба для выполнения боевых задач. Процессуальное руководство осуществляет Харьковская специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

Фото и видео: ГБР

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy