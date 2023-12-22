В бою за Украину погиб житель Одесской области Сергей Берник, светлая ему память

На фронте 24 сентября, выполняя боевое задание, возле села Работино Пологовского района Запорожской области погиб житель села Великий Дальник Одесской области Сергей Берник.

Об этом сообщает Тарутинский поселковый совет в Facebook.

В октябре Сергею исполнился бы 31 год.

Сергей был стрелком-санитаром механизированного батальона воинской части А4712. Он встал на защиту Украины 30 декабря 2022 года.

У бойца осталась мать, сестра, жена и трёхлетняя дочь.

С защитником простились 8 октября в родном селе.

Одесса News сообщала, что в октябре 2023 года жители села Владычень Одесской области провели в последний путь своего земляка — 29-летнего младшего сержанта Ивана Сайтарлы, погибшего 21 июня 2023 года, защищая территориальную целостность Украины в Херсонской области.

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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Тарутинский поссовет/Facebook

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