В бою за Украину погиб житель Одесской области Иван Сайтарлы, светлая ему память

21 июня 2023 года, защищая территориальную целостность Украины, в Херсонской области погиб 29-летний житель села Владычень, младший сержант Иван Сайтарлы.
Об этом сообщила в Facebook Болградская районная государственная администрация.
Иван сражался за Украину с 2014 года.
У погибшего воина остались родители и любимая девушка.
Прощание с Иваном Сайтарлы состоялось 8 октября в его родном селе Владычень.
Одесса News сообщала о гибели 4 октября в Луганском направлении во время выполнения боевого задания жителя города Килия Одесской области Романа Соболюка.
ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!
Фото: Болградский горсовет/Facebook
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