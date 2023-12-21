В бою за Украину погиб житель Одесской области Иван Сайтарлы, светлая ему память

21 июня 2023 года, защищая территориальную целостность Украины, в Херсонской области погиб 29-летний житель села Владычень, младший сержант Иван Сайтарлы.

Об этом сообщила в Facebook Болградская районная государственная администрация.

Иван сражался за Украину с 2014 года.

У погибшего воина остались родители и любимая девушка.

Прощание с Иваном Сайтарлы состоялось 8 октября в его родном селе Владычень.

Одесса News сообщала о гибели 4 октября в Луганском направлении во время выполнения боевого задания жителя города Килия Одесской области Романа Соболюка.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Болградский горсовет/Facebook

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