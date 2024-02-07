В бою за Украину погиб воин из Одесской области Иван Генчев, светлая ему память

На фронте погиб житель села Новосёловка Одесской области Иван Генчев.

Об этом сообщала Великомихайловская громада Раздельнянского района.

«Он мужественно противостоял врагу, как другие воины он был для нас всех щитом, останавливающим нашествие русской нечисти. Он защищал Украину – наш дом, но ценой этому была его жизнь…, — говорится в некрологе.

Воина встретили живым коридором 10 ноября 2023 года и с воинским почестями простились с ним.

Одесса News информировала о гибели в ноябре 2023 года на фронте жителя села Великокомаровка Великомихайловской ОТГ Одесской области Андрея Стеклярчика.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Великомихайловская ОТГ

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy