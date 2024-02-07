Ночью и утром 7 февраля Украина снова пережила массированную ракетную атаку

Сегодня, 7 февраля, ночью и утром Украина снова пережила массированную ракетную атаку оккупационных войск.

Врагом были применены крылатые ракеты Х-101/555, запущенные с не менее 9-ти бортов Ту-95 из района Саратовской области России; баллистические ракеты ЗРК С300/ОТРК «Искандер-М»; сверхзвуковая крылатая ракета «Оникс» БРК «Бастион»; сверхзвуковые ракеты Х-22 с бортов Ту-22м3 из Курской области России и акватории Чёрного моря; управляемые авиационные ракеты разных типов с бортов тактической авиации; ударные БпЛА типа «Шахед» с Южного направления.

Наибольшую дистанцию в ~2000км (из Саратовской области РФ во Львовскую область) часть ракет Х-101/555 преодолела за 2 часа полёта. Под атакой находились Николаев, Покровск, Киев, Харьков, отдельные населённые пункты Львовской, Днепропетровской, Николаевской областей.

Часть ракет уничтожена силами ПВО, однако, к сожалению, есть попадания.

Экстренные службы работают сейчас в Голосеевском районе Киева, где в 18-этажном доме тушат возгорание на нескольких этажах. Также ликвидируют пожар в здании станции техобслуживания в Днепровском районе Киева. Обломки сбитых ракет повредили высоковольтные линии, загорелись автомобили. Ремонтные бригады энергетиков уже работают на восстановлении электроснабжения. Всего в столице в результате вражеской атаки шестеро пострадавших.

Ракеты заходили в столицу несколькими волнами по разным направлениям. Силами и средствами противовоздушной обороны над Киевом и в районе столицы было поражено около двух десятков вражеских ракет.

Взрывной волной повреждены более 20 домов и газовая сеть в Николаеве. Погиб 1 человек. На месте развёрнуты палатки ГСЧС, привлечены психологи.

К сожалению, есть попадания и во Львовской области. Это промышленный объект в Дрогобыче. Зафиксировали частичное разрушение здания. На площади около 300 м² продолжается пожар. На месте работают пожарные. По состоянию на данный момент, информации о пострадавших или погибших нет. Кроме того, наши Силы ПВО сбили одну ракету в Стрыйском районе. Здесь жертв и пострадавших нет, как нет и повреждённых объектов.

Около 6 утра враг ударил по Харькову. 2 человека пострадали, подразделениями ГСЧС спасён 1 человек. Спасатели обследуют территорию.

Киевская область: в Бучанском и Фастовском районах повреждены не менее 10 частных домов, хозяйственные постройки и коммуникации. По предварительным данным, без пострадавших.

Одесса News информировала. что Верховная Рада 6 февраля 2024 года приняла закон о продолжении действия военного положения до 13 мая 2024 года.

Фото: Нацполиция, НикВести

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy