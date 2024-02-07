714 дней войны: В зоне ОСГВ «Север» роют противотанковые рвы и траншеи

Идут 714-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины.

Согласно оперативной сводке Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 7 февраля, в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Север», противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах.

По информации командующего Объединёнными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, «в Северной операционной зоне ежедневно продолжаются работы по оборудованию оборонных рубежей и позиций, минированию местности. В течение недели заложено более 3,5 тысячи противотанковых мин, прорыто 4,5 км противотанкового рва и 5 тысяч траншей. На оборонных позициях уже установлено около 25 бетонных огневых сооружений».

Сергей Наев

Наев отметил, что в настоящее время подготовлены все рубежи для личного состава. Также осуществляются мероприятия по подготовке будущих сил, которые поступят в случае роста угрозы. Кроме этого, полевая фортификация переделывается в долгосрочную с помощью бетона.

На остальных направлениях фронта ситуация такова:

ОСГВ «Хортица» : на Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вёл. Защитниками отражены атаки на Лиманском и Бахмутском направлениях;

: на Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вёл. Защитниками отражены атаки на Лиманском и Бахмутском направлениях; ОСГВ «Таврия» : на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. На Марьинском, Шахтёрском и Запорожском направлениях Силами обороны отражаются атаки противника;

: на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. На Марьинском, Шахтёрском и Запорожском направлениях Силами обороны отражаются атаки противника; ОСГВ «Одесса»: на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удерживать позиции и отражать штурмы оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 2 безуспешных штурмовых действия.

В то же время, наши воины активными действиями наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава и по 2 зенитно-ракетным комплексам противника.

Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59. Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 2 пунктам управления, 2 районам сосредоточения личного состава, 2 складам боеприпасов и 3 артиллерийским средствам противника.

Одесса News сообщала, что Президент Украины Владимир Зеленский 6 февраля поручил создать в ВСУ отдельный род сил для беспилотников — Силы беспилотных систем.

На главном фото боец 241-й Отдельной бригады Сил ТрО ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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