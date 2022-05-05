Ночь в Одессе прошла спокойно, но враг угрожает новыми обстрелами

Ночь в Одессе и области прошла под сирены воздушной тревоги, но без обстрелов.

Об этом утром 5 мая сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук на своём Telegram-канале.

Представитель ООВА сообщил приятные известия из Николаевского направления: на границе с временно оккупированной Херсонщиной наши воины освободили несколько населённых пунктов.

Касаемо Приднестровья, Братчук отметил, что враг пытается создать в этом регионе определённый источник напряжения и отвлечь наши силы противовоздушной обороны от выполнения боевых задач, проводит перегруппировку своих формирований. ВСУ укрепляет границу с т.н. ПМР.

«Мы контролируем процесс, и знаем, что там происходит», — сказал Братчук.

Враг продолжает угрожать Одессе и региону ракетными атаками, стараясь попасть в наши инфраструктурные объекты, в частности, железнодорожной отрасли, — отметил спикер ООВА.

Как сообщала Одесса News, последние ракетные удары РФ по критически важным объектам инфраструктуры не отразились на возможностях поставки военной поддержки в Украину, помощь продолжает поступать.

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