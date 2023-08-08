531-й день войны: Нам трудно

Инициатива в войне, которую в феврале прошлого года начала страна-агрессор РФ, находится в руках Украины, хотя контрнаступление Украины является сложным и трудным.

Об этом в интервью латиноамериканским СМИ заявил Президент Украины Владимир Зеленский, его цитирует La Nacion, информирует издание «ГОРДОН».

По словам Президента, контрнаступление Украины является сложным, а его прогресс, вероятно, медленнее, чем хотелось бы или представлялось некоторым, но «это всё второстепенные вещи».

«Контрнаступление – это наступление армии, а не отступление. И это важный позитивный аспект. Инициатива в руках Украины. Очень трудно воевать так долго… когда не хватает определённого вооружения. Всё это очень сложно. Потому что это война. И я просто знаю, что нам трудно, но россиянам ещё труднее. В наших глазах – усталость, а в их глазах – страх, и это две разные вещи», – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что украинцы должны быть терпеливыми, если хотят победить.

«И мы этого хотим. Но Россия, в отличие от нас, может закончить эту войну быстрее, без лишних жертв. Пусть они думают не о наших, а о ненужных жертвах своих военных. Они должны уйти с нашей территории. Украина не собирается продолжать войну на территории РФ, это никогда не было нашей целью. Мы освобождаем только свои территории. Им есть куда возвращаться. А нам – нет. Им есть куда уходить, а нам – нет. Потому что это наша единственная земля», – резюмировал Зеленский.

По информации Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 8 августа, за прошедшие сутки враг нанёс 7 ракетных и 42 авиационных ударов, совершил 66 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населённым пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушения получили жилые дома и другая инфраструктура.

Покровск Донецкой области после вражеского ракетного обстрела

За прошедшие сутки произошло 37 боевых столкновений. Наши воины стойко держат оборону на Купянском, Бахмутском направлениях. Враг вёл безуспешные наступательные действия на Авдеевском, Марьинском, Запорожском направлениях.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Также нашими защитниками был уничтожен вражеский вертолёт Ка-52 и 2 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 2 пункта управления, 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 5 артиллерийских средств на огневых позициях и 2 радиолокационные станции противника.

Как сообщала Одесса News, 7 августа 2023 года военнослужащие Главного управления разведки Министерства обороны Украины провели успешную операцию на левобережной части Херсонской области.

На главном фото: воины-десантники 46-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ

Фото в тексте: Генштаб ВСУ/Facebook

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