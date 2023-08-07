Разведка сообщила об успешной операции на левобережье Херсонской области

Военнослужащие Главного управления разведки Министерства обороны Украины провели успешную операцию на левобережной части Херсонской области.

Об этом 7 августа проинформировала пресс-служба ГУР в Telegram.

«Бойцы подразделения специального назначения ГУР МОУ, батальона «Шаман», продвигаются вглубь оккупированных территорий и продолжают наносить потери врагу. Благодаря их действиям уничтожено одно из подразделений рашистских «ракетных войск специального назначения», – сказано в сообщении.

Ведомство проиллюстрировало сообщение фотографиями военнослужащих с флагом ракетных войск стратегического назначения страны-агрессора, а также шеврон с надписью «в одно ухо влетело, в другое вылетело».

Других деталей в разведке не приводят.

Как сообщала Одесса News, Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром. Левобережная часть Херсонской области пока остаётся под российской оккупацией.

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