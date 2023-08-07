Из российского плена вернули ещё 22 украинских воина

Из российского плена вернули 22 украинских воина.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в Telegram 7 августа.

«Сегодня вернули домой из плена ещё 22 украинских воина. Это бойцы ВСУ, из них два офицера, военнослужащие рядового и сержантского состава. Они участвовали в боях на разных направлениях, среди освобождённых есть раненые», — написал Ермак.

По его словам, самому старшему из освобождённых защитников 54 года, самому младшему – 23.

«Все освобождённые пройдут курс физической и психологической реабилитации, реинтеграции и получат необходимое лечение при поддержке специалистов-медиков», – отметил руководитель ОПУ.

Он выразил благодарность Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными за проделанную работу.

«Должны выполнить задачу Президента и вернуть всех наших людей», — подчеркнул Ермак.

Для справки. Это уже 48-й обмен, последний перед этим прошёл 6 июля. Всего с начала полномасштабной войны Украина вернула домой 2598 украинцев.

Как сообщала Одесса News, 4 августа в Украину вернули останки 44 погибших во время вторжения России военнослужащих.

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