Зеленский провёл заседание Ставки Верховного Главнокомандующего

2 июня Президент Украины Владимир Зеленский провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом сам Президент сообщил в своём видеообращении вечером 2 июня и в Telegram-канале.

По его словам, на заседании Ставки обсуждались четыре вопроса.

«Ставка. Жёсткая реакция участников заседания на гибель людей возле закрытого бомбоубежища. Поручил члену Ставки, министру по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александру Камышину провести полную ревизию всех защитных сооружений Киева. Отчёт – через 10 дней», – написал Зеленский.

Другому члену Ставки, министру внутренних дел Игорю Клименко, Президент, по его словам, поручил провести полную ревизию всех защитных сооружений по всей Украине.

«Вопрос второй. Комплексное рассмотрение состояния нашей ПВО. Её потребности для отражения угроз с земли, с моря, с воздуха. Пути усовершенствования с учётом имеющихся ресурсов, поступлений от партнёров и собственного производства», – рассказал Глава государства.

«Украинский воздушный щит должен быть снабжён всем необходимым на постоянной основе. Занимаемся коалицией «Петриотов» и коалицией современных истребителей – каждый день активно», — заверил Зеленский.

Зеленский отметил, что третьей темой ставки была ситуация на фронте, деталей обсуждения он не привёл, сказав лишь, что «действия нашего государства, активные действия наших воинов скажут то, что нужно».

«Вопрос четвёртый. Всеобъемлющий доклад разведки по странам, помогающим РФ не просто обходить санкции, но и наращивать производство ракет и дронов в условиях войны. Готовим соответствующие решения», – подытожил президент Украины.

Для справки. Ставка Верховного Главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства. В течение 2022 года Зеленский провёл 45 заседаний Ставки. В этом году президент собирал Ставку более 25 раз, последний раз – 31 мая в Одессе.

Фото и видео: ОПУ

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