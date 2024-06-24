В бою за Украину погиб житель Одесской области Антон Грицанов, светлая ему память

При выполнении боевого задания в мае 2024 года погиб житель Вилково Одесской области Антон Грицанов.
Об этом сообщили в Измаильской райгосадминистрации.
Сердце 36-летнего воина, младшего сержанта Антона Грицанова остановилось вблизи Часового Яра Донецкой области. Антон служил в составе миномётной батареи под командованием майора Михаила Щёлокова, который также родом из Вилково.
Одесса News сообщала о гибели 21 мая 2024 года на одном из самых горячих участков фронта Донецкой области – в боях под селом Уманское Очеретинской общины Покровского района — военного Андрея Лянцева из Тарово Одесской области.
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!
Фото: Измаильская РГА/Facebook
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