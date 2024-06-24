В бою за Украину погиб житель Одесской области Антон Грицанов, светлая ему память

При выполнении боевого задания в мае 2024 года погиб житель Вилково Одесской области Антон Грицанов.

Об этом сообщили в Измаильской райгосадминистрации.

Сердце 36-летнего воина, младшего сержанта Антона Грицанова остановилось вблизи Часового Яра Донецкой области. Антон служил в составе миномётной батареи под командованием майора Михаила Щёлокова, который также родом из Вилково.

Одесса News сообщала о гибели 21 мая 2024 года на одном из самых горячих участков фронта Донецкой области – в боях под селом Уманское Очеретинской общины Покровского района — военного Андрея Лянцева из Тарово Одесской области.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Измаильская РГА/Facebook

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