В Сенат США представлен законопроект о признании РФ страной-спонсором терроризма

Американские сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь представили 20 июня двухпартийный законопроект о признании России государством-спонсором терроризма в соответствии с американским законодательством.

Об этом сообщается на официальной странице Грэма, пишет издание ГОРДОН.

«Это значительно расширит инструменты, доступные США для наказания Путина за его варварское поведение в Украине и его подрывное поведение во всей Африке и мире в целом. Путинская Россия является государством-спонсором терроризма, и давно пора сделать это официальным в соответствии с законодательством США», – говорится в заявлении Грэма.

Блюменталь отметил, что признание РФ государством-спонсором терроризма позволит Соединённым Штатам более агрессивно бороться с жестокостью Путина, а также с его угрозой свободе и демократии.

«Жестокая кампания насилия и агрессии, проводимая Россией, заслужила ей право войти в клуб изгоев – государств-спонсоров терроризма. Неспровоцированное вторжение Путина привело к бесчисленным зверствам и преступлениям против человечества, причинив террор и смерть тысячам невинных мирных жителей. Он неоднократно демонстрировал свою склонность к пыткам и убийствам», – заявил сенатор.

Законопроект будет иметь вторичные эффекты, включая санкции для стран, сотрудничающих с Россией, расширение перечня товаров двойного назначения, которые не будут разрешены к экспорту в Россию и значительное ограничение суверенитета РФ в глазах американских судов, отмечается в пресс-релизе. Это откроет возможность для подачи исков и других гражданских претензий от жертв терроризма, спонсируемого Москвой.

Отмечается, что по указанию Путина правительство России поощряло и продолжает поощрять акты международного терроризма против политических оппонентов, иностранных граждан и других стран.

Для справки. В настоящее время государствами-спонсорами терроризма, согласно законам США, считаются Куба, Иран, Северная Корея и Сирия.

Одесса News информировала, что, по заявлению секретаря СНБО Александра Литвиненко, лидер страны-оккупанта РФ Владимир Путин может отдать приказ о применении тактического ядерного оружия, если российская армия будет терпеть поражение в Украине.

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