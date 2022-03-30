30 марта из Одессы в тыл уйдёт очередной эвакуационный поезд

Укрзализныця опубликовала график дополнительно назначенных эвакуационных рейсов на 30 марта.

Об этом сообщают Украинские железные дороги.

Так, согласно графика, дополнительный рейс отправится из Одессы в Ужгород в 22:32. Эвакуационные рейсы бесплатные.

Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте УЗ.

График основных рейсов в этот день будет таков:

14:15 — 25/26 Одесса-Главная — Рахов**

18:13 — 77/78 Одесса-Главная — Ковель

18:22 — 35/36 Одеcса-Главная — Пшемысль*

18:22 — 38/37 Одесса-Главная — Ужгород**

20:49 — 136/135 Одесса-Главная — Черновцы

21:31 — 12/11 Одесса-Главная — Львов

21:56 — 53/54 Одесса-Главная — Днепр*

21:56 — 563/564 Одесса-Главная — Кривой Рог*

22:03 — 105/106 Одесса-Главная — Киев-Пас

22:25 — 8/7 Одесса-Главная- Харьков-Пас*

* билеты в продаже

** билеты в продаже с 01.04.22

Укрзализныця возобновляет продажу билетов на 10 дней вперёд на более 40 основных рейсов по стране, что позволит пассажирам планировать свою логистику и иметь гарантию поездки при покупке билета. В то же время Укрзализныця сохранит минимум по одному бесплатному эвакуационному рейсу в сутки из каждого региона, где эвакуационные процессы до сих пор активны.

30 марта будут ходить пригородные поезда в таких направлениях:

Одесса – Вапнярка – Одесса,

Одесса – Балта – Одесса,

Одесса – Раздельная – Одесса,

Одесса – Мигаево,

Одесса — Каролино-Бугаз — Одесса,

Одесса – Колосовка – Одесса.

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