Минута молчания: Одесса попрощалась ещё с 5 своими защитниками

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ НАШЕГО ГОСУДАРСТВА ВСПОМИНАЕМ УКРАИНЦЕВ, ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ.

ВСЕХ, КТО ВОЕВАЛ.

ВСЕХ ВОЕННЫХ И ВСЕХ ГРАЖДАНСКИХ.

ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ…

ВСЕХ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Одесская земля вновь простилась со своими защитниками, погибшими за свободу Украины.

29 марта в Доме офицеров одесситы и военные склонили голову перед погибшими земляками, которые пали в Николаеве, защищая Украину от вторжения российских оккупантов.

Вот имена погибших воинов. Сергей Резниченко — снайпер, Владлен Запорожан — командир гранатомётного расчёта, Александр Криворучко — старший солдат, Иван Липский — сержант, Николай Новиков — старший матрос.

По данным, обнародованным 12 марта Президентом Зеленским, в войне против России погибли около 1300 украинских военных.

По данным Укрзализныци, в Украине с 24 февраля погибли 54 железнодорожника, 64 — ранены, с разной степенью тяжести, ещё трое находятся в плену.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину погибли 12 журналистов.

По данным министра обороны Алексея Резникова, за первые три недели войны российские захватчики убили около 3 тысяч мирных граждан, совершают геноцид в Мариуполе, в котором количество потерь среди гражданского населения составляет около 20 тысяч человек.

ООН подтверждает гибель 1119 мирных жителей в Украине по состоянию на 24.00 26 марта, в том числе погибло 99 детей. В ООН считают, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения всё ещё ожидают подтверждения. Это касается, например, Мариуполя и Волновахи (Донецкая область), Изюма (Харьковская область), Попасной и Рубежного (Луганская область), Тростянца (Сумская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения. Эти цифры подтверждаются и не включены в приведённую выше статистику.

Как сообщала Одесса News, 26 и 27 марта прошли похороны с воинами: Вячеславом Крачковским и Петром Песарем – в храме святого апостола Андрея Первозванного в селе Иосифовка Одесского района; Александром Чапуриным – в селе Десантное Килийского района; Евгением – в храме Святого Иоанна Богослова в селе Высочанка Тарутинского района; Алексеем Лунёвым – в Свято-Введенском храме города Южный; Юрием Соломкой – на Западном кладбище Одессы; Валерием Ивановым – в городе Килии.

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