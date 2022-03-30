В Одессе задержали двух подозреваемых в сотрудничестве с врагом

Правоохранители задержали возле одного из блокпостов в Одесской области двух человек, которые делали видеозапись позиций ВСУ и, вероятно, передавали информацию врагу.

Об этом сообщила в Facebook пресс-служба Национальной гвардии, передаёт Одесса News.

«Одесские нацгвардейцы обнаружили двух человек, которые, вероятно, передавали информацию российским захватчикам. Оба задержаны на одном из блокпостов, когда вели видеозапись со своего транспортного средства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при проверке их мобильных устройств гвардейцы обнаружили ряд изображений блокпостов и местонахождение военной техники украинских защитников.

На вопрос, зачем вели видеосъёмку, задержанные ответить затруднились. В ходе проверки документов выяснилось, что они уроженцы Луганской и Одесской областей.

В настоящее время этими лицами занимаются сотрудники Службы безопасности Украины.

Как сообщала Одесса News, в марте 2022 года в Одессе военнослужащие задержали двух предателей, пытавшихся передать оккупантам данные о позициях Национальной гвардии и Вооружённых Сил Украины и проникнуть на закрытую территорию.

Фото: Facebook

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