В бою за Украину погиб житель Одесской области Олег Волин, светлая ему память

На войне с российскими захватчиками погиб Олег Волин из Теплодара Одесской области.

Об этом сообщает в Facebook Исполком Теплодарского горсовета.

Олег погиб в боях в Донецкой области 16 января 2023 года.

Церемония прощания с павшим воином состоялась в Теплодаре 24 января.

Со всеми воинскими почестями похоронили Олега Волина на Теплодарском городском кладбище.

Как сообщала Одесса News, 23 января 2023 года на войне с российскими захватчиками погиб одесский адвокат Василий Личман.

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Фото: Исполком Теплодарского горсовета/Facebook

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