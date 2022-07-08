134-й день войны на юге Украины прошёл для ВСУ без потерь, для врага — без успеха

По итогам работы наших ракетно-артиллерийских и других подразделений ВСУ за прошедшие сутки потери противника составляют 12 военнослужащих, один танк, гаубица «Мста-Б».

По информации в Facebook представителя Оперативного командования «Юг» ВСУ полковника Владислава Назарова, также уничтожены cклад боеприпасов и БПЛА «Орлан-10», пытавшийся вести разведку в районе пгт Высокополье Херсонской области.

В целом, как отмечает офицер ОК «Юг», обстановка в зоне ответственности Оперативного командования «напряжённая, динамичная, но подконтрольная силам обороны. Противник продолжает ведение боевых действий на занятых рубежах обороны. Новых ударных группировок не создаёт, соблюдает тактику артиллерийско-миномётных обстрелов, авиационных ударов и ракетных атак».

Карта боевых действий в Украине, составленная 7 июля Минобороны Великобритании

Отмечается, что вчера, 7 июля, в ходе воздушного противостояния над Чёрным морем вражеский истребитель Су-35 применил управляемые ракеты «воздух-воздух» по паре наших штурмовиков. Для нас – без потерь, для врага – без успеха.

«В Херсонской области противник ударным вертолётом Ка-52 пытался атаковать наши позиции, но без наших потерь и своего успеха был вынужден убежать, уклоняясь от ответного огня», — проинформировал Назаров.

После массированного ракетного удара утром по Очакову и Николаеву, вечером из тяжёлой стволовой артиллерии обстреляны окрестности села Галицыново в Николаевской области. «Без человеческих потерь», — отметил офицер «Юга».

Наши авиаторы трижды за прошедшие сутки нанесли удары парами вертолётов по опорному пункту, скоплению противника и вражеской технике в районе сёл Давыдов Брод и Правдино Херсонской области.

По утверждению представителя ОК «Юг» «вражеская корабельная группировка продолжает угрожать применением 40 ракет типа «Калибр» из четырёх надводных и двух подводных носителей, которые вместе с тремя большими десантными кораблями подстерегают в северо-западной части Чёрного моря.

Фото: Генштаб ВСУ, ОК «Юг», ДШВ ВСУ, ВМС ВСУ/Facebook

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