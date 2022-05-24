Военный, ранее объявленный автором фразы о русском корабле, её не произносил

Настоящего автора известной фразы о российском корабле, пограничника с острова Змеиный, освободили из российского плена.

Об этом Государственная пограничная служба сообщает в Теlegram.

Морской пехотинец Роман Грибов, которому приписывали авторство легендарной фразы «Русский корабль, иди на х…й», на самом деле не говорил этих слов, их автор – военнослужащий Госпогранслужбы.

Ссылаясь на начальника пограничной заставы острова Змеиный Богдана Гоцкого, сообщила об этом в эфире национального телемарафона журналистка канала «Украина 24» 23 мая.

«Российские оккупанты предлагали нам большую зарплату на их территории, работу, стабильность. Было понятно сразу, для чего они пришли – забрать наши территории. Мы, как вооружённое подразделение, защищали их. Один из военнослужащих, который не смог уже терпеть, проявил мужество и указал направление для корабля. Это мой подчинённый, пограничник. Доступ к открытому 16-му морскому каналу был только у нас, пограничников, у других подразделений к этой сети доступа не было. И я был свидетелем, скажем так, этой фразы. Автор этой фразы находился полтора месяца в плену, сейчас на свободе», – сказал Гоцкий в эфире марафона.

Имя пограничника в сюжете не озвучили. Журналисты сообщили, что это произойдёт «уже совсем скоро».

Спикер ГПСУ Андрей Демченко сказал «Украинской правде», что «в силу определённых обстоятельств» имя пограничника ещё некоторое время будут держать в тайне.

«Имя пограничника, который произнёс эти слова, не называли сознательно, потому что раскрытие его личности могло повредить ему в плену. Сейчас, к счастью, он в безопасности», – сказал Демченко.

Медийная публичность Грибова была в какой-то мере операцией по информационному прикрытию, которое обеспечивало безопасность его побратимов – в плену ещё оставались морпехи, пограничники, а также военнослужащие Сухопутных и Воздушных сил ВСУ, говорит Демченко.

Как сообщала Одесса News, 24 февраля в МВД сообщили, что на острове Змеиный, предположительно, погибли 13 украинских пограничников. 28 февраля стало известно, что защитники Змеиного – морские пехотинцы и пограничники – живы и находятся в плену. 24 марта состоялся первый полноценный обмен военнопленными с РФ. Президент Владимир Зеленский в интервью российским журналистам 27 марта сказал, что часть украинских моряков с острова Змеиный погибли, часть взята в плен — их обменяли на российских военных.

29 марта стало известно, что морпех Грибов вернулся из плена домой. Он получил награду «За заслуги перед Черкасской областью».

29 марта стало известно, что Грибов вернулся из плена домой. Он получил награду «За заслуги перед Черкасской областью». В описании к репортажу о награждении пресс-служба ОГА назвала его «легендарным пограничником», и украинские СМИ пришли к выводу, что Грибов – это автор фразы о русском корабле.

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