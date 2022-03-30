Защитник острова Змеиный, пославший русский корабль, вернулся из плена домой

Пограничник Роман Грибов, который является автором известной фразы о российском военном корабле, вернулся домой в Черкасскую область.

Об этом Министерство внутренних дел сообщило в Теlegram.

«Русский военный корабль пошёл по известному направлению, а автор этого лозунга вернулся в родной дом! Пограничник Роман Грибов вернулся из плена на родную Черкасщину. Он вместе с собратьями продемонстрировали всему миру твёрдость и крепость украинского духа, нашу несгибаемость», — говорится в посте.

Отмечается, что Грибову был вручён знак отличия «За заслуги перед Черкасчиной».

Защитник острова Змеиный получил награду из рук председателя Черкасской областной военной администрацией Игоря Табурца. Грибов поблагодарил украинский народ за поддержку: «Мы её очень чувствуем. Нас это вдохновляет. За нами сила. За нами правда. И мы победим. Слава Украине!».

Роман Грибов родился и учился в Золотоноше Черкасской области, здесь живёт его мама. В первые дни агрессии на предложение российского ракетного крейсера «Москва» сдаться отправил россиян по нецензурному адресу. Фраза-ответ украинских военных с острова Змеиный российским захватчикам стала мемом и одним из символов борьбы украинского народа с оккупантами.

Как сообщала Одесса News, 24 февраля в МВД сообщили, что на острове Змеиный, предположительно, погибли 13 украинских пограничников. 28 февраля стало известно, что защитники Змеиного – морские пехотинцы и пограничники – живы и находятся в плену. 24 марта состоялся первый полноценный обмен военнопленными с РФ. Президент Владимир Зеленский в интервью российским журналистам 27 марта сказал, что часть украинских моряков с острова Змеиный погибли, часть взята в плен — их обменяли на российских военных.

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