В Одесской области пограничники закрыли семейный бизнес по переправке «уклонистов»

В Одесской области пограничники разоблачили супругов, которые незаконно перевозили мужчин за границу.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

«Оперативники Подольского и Одесского отрядов в пограничье остановили две легковушки. Местные водители «Mercedes» и «Hyundai» пытались незаконно переправить через границу семерых мужчин призывного возраста», — говорится в сообщении.

Как установили правоохранители, водителями оказались муж и жена, выполнявшие указания организатора – админа телеграмм-канала. Тот давал им инструкции по маршруту движения в Молдову через приднестровский сегмент.

Отмечается, что за свою помощь по доставке супруги получили по 200 долларов США с каждого пассажира и по 10 тыс. гривен от организатора. В случае удачного трансфера все «клиенты» должны были заплатить от 80 до 120 тыс. гривен админу телеграмм-канала.

Однако на окраине города Балта Подольского района всех участников незаконного путешествия задержали пограничники.

Поскольку в действиях водителей усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 332 УКУ «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины», в отношении них направлено сообщение в Нацполицию.

На «пассажиров» составлены админпротоколы по ч.2 ст.204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины», дела направлены в суд.

Как сообщала Одесса News, в августе 2024 года пограничники Подольского отряда остановили на окраине города Кодыма Подольского района Одесской области микроавтобус «Мерседес», в котором следовало восемь мужчин призывного возраста, пытавшихся незаконно пересечь госграницу.

Фото: Госпогранслужба

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