Состоится ли в Одессе спектакль с участием Удовиченко, Башарова и Колесникова

19 января в аэропорту «Запорожье» пограничный контроль на въезд в Украину не прошла группа актёров из Российской Федерации.

Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.

Актёры — Лариса Удовиченко, Марат Башаров и Сергей Колесников — прибыли в Запорожье рейсом из Варшавы. При оформлении в отношении одного из них — Сергея Колесникова — сработала база данных — гражданин России незаконно посещал оккупированную территорию Крыма. Пограничники отказали ему в пересечении границы, а также сообщили решение о запрете въезда на территорию Украины и проставили отметку в паспортном документе.

Ещё трое россиян, в том числе Лариса Удовиченко, по сообщению пограничников, не смогли объяснить целесообразности и цели своего пребывания в Украине (вечером этого дня в Запорожье планировался спектакль «Идея-фикс с её участием. — Ред.).

В этот же день Цензор.НЕТ. обнародовал текст письма СБУ, в котором ведомство пишет, что не видит причин не пускать в Украину российских актёров Марата Башарова, Сергея Колесникова и Ларису Удовиченко, несмотря на то, что они выступали в оккупированном РФ Крыму.

«Сообщаем, что в настоящее время основания для недопуска указанных лиц для участия в гастрольных мероприятиях на территории Украины в СБУ отсутствуют», — отмечают в спецслужбе.

В то же время, в СБУ просят полицию в Запорожской области усилить меры безопасности во время театрального спектакля с участием этих актёров в связи с «негативным общественным резонансом среди активистов национал-патриотических общественных структур Запорожья, поскольку в СМИ освещается информация о поддержке ими в российских СМИ вооружённой аннексии Крыма, а также приводится информация о возможном незаконном пересечении границы Украины во время гастролей на временно оккупированном полуострове».

ДК «Днепроспецсталь» в Запорожье, где планировался спектакль, обнесли по периметру забором.

В конечном итоге, как информирует Musin.zp.ua в Facebook, в Запорожье «спектакль «Идея Фикс» отменяется из-за того, что Пограничная служба Украины не пропустила артистов». Зрителям сообщили, что вернуть деньги за билеты они смогут 20 января.

«Одесса News» анонсировала проведение спектакля с участием Удовиченко, Башарова и Колесникова на 23 января в Одессе, в Фестивальном дворце. Информации об отмене спектакля нет. Билеты продаются.

Напоминаем, что любимая миллионами кинозрителей актриса Лариса Удовиченко, которая выросла в Одессе и начала здесь свою кинокарьеру, ещё будучи ученицей студии киноактёра при Одесской киностудии, в декабре 2019 года удостоена звания «Гордость Одессы».

Фото: Цензор. НЕТ, Facebook