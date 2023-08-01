В Одесской области задержали группу лиц, оказывавших «туруслуги» военнообязанным

Оперативники Белгород-Днестровского отряда совместно с представителями Национальной полиции прекратили деятельность группы лиц, причастных к незаконной переправке за границу мужчин призывного возраста по поддельным документам.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Как выяснилось, трое жителей Одесской области с целью реализации противоправных намерений создали так называемое «туристическое агентство». Своих «клиентов» находили как через закрытый телеграмм-канал, так и знакомых. Ценовая политика такого «путешествия» за границу составляла 3500 долларов США.

Отмечается, что в рамках уголовного производства проведены санкционированные обыски по адресам проживания, в офисном помещении и транспортных средствах фигурантов. По их результатам изъяты вещественные доказательства (документация, офисное оборудование, телефоны, банковские карты), а в дополнение ещё и психотропные вещества, запрещённые для свободного обращения – амфетамин и каннабис.

«Трём участникам преступной группы сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.332 УК Украины и избраны меры пресечения в виде домашнего ареста. Кроме того, дельцам придётся отвечать и за хранение наркотических веществ», — говорится в сообщении пограничников.

Как сообщала Одесса News, правоохранителями разоблачена врач-офтальмолог поликлиники ГУ «Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В.П. Филатова НАМН Украины», которая обещала военнообязанным за 5 000 долларов США взятки составить акт обследования здоровья с диагнозом, дающим право на получение отсрочки от призыва в ряды ВСУ.

Фото и видео: Госпогранслужба

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