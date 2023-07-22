Офтальмолог из Одессы брала $5000 за справку о негодности к службе в армии

Правоохранителями разоблачена врач-офтальмолог поликлиники ГУ «Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В.П. Филатова НАМН Украины», которая обещала военнообязанным за 5 000 долларов США взятки составить акт обследования здоровья с диагнозом, дающим право на получение отсрочки от призыва в ряды Вооружённых Сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что врач была задержана в служебном кабинете после передачи ей неправомерных средств. Ей сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщала Одесса News, в июле 2023 года в Одесской области правоохранители ликвидировали очередной канал незаконной переправки за границу украинских граждан призывного возраста.

Фото: Одесская облпрокуратура

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