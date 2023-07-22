Россияне потопили украинский корвет «Тернополь», захваченный в 2014 году

21 июля российские военные утопили украинский корвет «Тернополь».

Уничтожение корабля произошло в рамках учений, сообщает «Милитарный».

Отмечается, что, как сообщили россияне, экипаж ракетного катера «Ивановец» выполнил боевые стрельбы противокорабельными крылатыми ракетами по судну-мишени в полигоне боевой подготовки в северо-западной части Чёрного моря. Враг подтвердил «успешность выполнения боевого упражнения».

В результате нанесения удара корабль был уничтожен, — говорится в сообщении.

Ракета попала в среднюю часть корабля выше ватерлинии и сдетонировала. Оккупанты не показали окончательных результатов от прямого попадания ракеты, однако корабль, вероятно, затонул.

Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении бывшего командира корвета «Тернополь» Максима Емельяненко, перешедшего на сторону врага.

Как отмечает пресс-служба ведомства, обвинительный акт в отношении экскомандира корвета направлен в суд.

Установлено, что после захвата оккупантами воинской части в Севастополе и корвета «Тернополь», капитан III ранга стал единственным из экипажа, кто перешёл на сторону захватчиков и присягнул им на верность. В настоящее время он воюет против Украины в составе вооружённых сил РФ на сторожевом корабле «Ладный» в должности помощника командира, в частности, участвует в пиратских рейдах окупантов, патрулировании захваченной акватории Чёрного моря, выполняет другие преступные задачи.

Бывший украинский военный обвиняется в госизмене, ему грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

Как сообщала Одесса News, со 2 февраля 2022 по 17 июля 2023 годов ВСУ уничтожили 18 единиц российских кораблей/катеров.

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