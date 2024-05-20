В Одессе задержан очередной российский агент

В Одессе служба безопасности Украины задержала агента ФСБ России, который передавал координаты боевых позиций комплексов противовоздушной обороны и объектов стратегической инфраструктуры вблизи Чёрного моря.

Об этом в Facebook сообщает Управление СБУ в Одесской области.

Отмечается, что больше всего врага интересовали геолокации зенитно-ракетных комплексов ПВО и радиолокационных станций, защищающих морскую акваторию и побережье южного региона. В зоне особого внимания также находились объекты телекоммуникации Одесской области.

Злоумышленник действовал под прикрытием руководителя местной компании, которая трудоустраивает моряков на рыболовные и торговые суда. По указаниям агрессора агент целенаправленно объезжал регион и скрыто фиксировал места возможной дислокации Сил обороны. О полученных сведениях он в виде текстовых сообщений и меток на картах Google сразу отчитывался в ФСБ.

В случае получения подтверждённых координат подразделений ВСУ, захватчики планировали осуществить по ним прицельные ракетно-дроновые удары.

Фигуранта удалось задержать, когда он проводил разведку вблизи потенциальной цели. Также СБУ приняла комплексные меры для обеспечения безопасности украинских войск.

В ходе обысков у фигуранта обнаружили фейковые удостоверения представителя редакции газеты и местного водоканала. Также установлено, что для конспирации преступной деятельности агент регулярно менял гаджеты и сим-карты.

Правоохранители сообщили задержанному о подозрении в государственной измене, совершённой в условиях военного положения.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Как сообщала Одесса News, в мае 2024 года правоохранители сообщили о госизмене жителю Энергодара, переехавшему в Одессу и завербованному сотрудником управления по Москве и Московской области.

Фото: УСБУ в Одесской области/Facebook

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