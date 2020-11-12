Обыски в Одессе: заказное шоу или попытка фальсификации выборов

Сотрудники полиции и СБУ провели в среду, 11 ноября, обыск в одесском офисе бывшего народного депутата Дмитрия Голубова на улице Давида Ойстраха в рамках расследования уголовного дела, связанного с попыткой фальсификации избирательных документов по выборам Одесского городского головы.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Утверждается, что сотрудники Службы безопасности обнаружили поддельную избирательную документацию, которая, по их мнению, «должна быть использована для фальсификации во время голосования во втором туре выборов Одесского городского головы».



«Правоохранители обнаружили сотни бюллетеней для голосования, идентичных по форме и содержанию оригинальным документам строгой избирательной отчётности», — говорится в сообщении.



Сейчас продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к избирательной сделки.



Голубов подтвердил, что, что в его «приёмной СБУ проводит обыск. Проводит без санкции суда и каких-либо на то юридических оснований…».

«В некоторых СМИ начали распространять фотографии, будто у меня в приёмной нашли избирательные бюллетени за Николая Скорика. Если вы посмотрите на них внимательно, то видно, что это напечатанная на плохом ксероксе из одесского главка СБУ подделка. Если честно, мне стыдно за размах «деятельности» наших спецслужб. Уважаемые опричники, могли бы найти у меня Зенитно-ракетный комплекс БУК или, на худой конец, поллитра «новичка» и обвинить меня в отравлении Навального и Скрипалей», — написал Голубов.



«Бюллетени — это мелко и, как говорил классик, «Миша, все х..ня, давай по новой». Вам поверят только дураки. Хотя, постойте, все дураки на вас и работают. Так что, цель достигнута», — добавил Дмитрий Голубов.

Нардеп Вадим Рабинович, который 11 ноября был в Одессе. считает произошедшее запугиванием сторонников кандидата от «Оппозиционной платформы-За жизнь» Николая Сколрика «Трухановым при поддержке власти и националистов».

«То, что сегодня происходит в Одессе – это настоящее шоу, за которым народный депутат Украины, сопредседатель политической партии «Оппозиционная платформа – За життя» Вадим Рабинович наблюдает «с огромным интересом», — так политик в интервью телеканалу «112 Украина» прокомментировал устроенные представителями МВД и СБУ в приёмной народного депутата Украины VIII созыва Дмитрия Голубова обыски, которые в политической силе расценивают не иначе, как расправу за то, что Голубов на выборах мэра Одессы поддержал кандидата от «ОПЗЖ» Николая Скорика.

«Я с огромным интересом наблюдаю за этим шоу, которое сейчас происходит в Одессе. Начиная проигрывать выборы, Труханов, при поддержке власти, убийцы Стерненко и открыто поддержавшего его «Национального корпуса» направил «органы правопорядка» с обысками к Голубову, который поддержал нашего кандидата на пост мэра Николая Скорика. Люди в полной амуниции прорвались в общественную приёмную Голубова. Мы тоже там были. Да, недостатки есть: мне неудобно об этом говорить, но, действительно, в туалете воду не смыли. Больше ничего такого там нет! Что хотят найти в пустом помещении 50 мужиков в касках, я не знаю…», – признался Вадим Рабинович.

Политик сообщил о том, что обыски проводились не только у Голубова – «у Кивалова тоже провели обыски, несколько обысков было у Баранского».

«Сегодня с этими обысками при поддержке «Нацкорпуса» и Стерненко, с «альфовцами», которые пытаются что-то найти в общественной приёмной Голубова, Труханов сделал подарок всем нам. Ведь все мы знаем, что означает уголовное дело, возбуждённое за несколько дней до выборов, что означает приход «войска царя Гороха» в общественную приёмную политика. И тут стыдно за правоохранителей, которые ещё вчера уверяли, что «останутся в стороне от избирательного процесса», а сегодня открыто работают на кандидата от власти. Стыдно и за бывшего офицера и Геннадия Труханова, бывшего российского гражданина, которого сегодня поддерживают националисты во главе со Стерненко», – заметил Рабинович.



С соответствующим заявлением выступило руководство партии ОП-ЗЖ, в котором обыски в Одессе называются «провокацией, организованной Трухановым для того, чтобы при поддержке власти, СБУ и национал-радикалов удержаться в мэрском кресле».

Как сообщала Одесса News, 11 ноября проведению обысков в приёмной Дмитрия Голубова препятствовали народные депутаты Украины Вадим Рабинович, Николай Скорик, Татьяна Плачкова, а также политик Евгений Червоненко.

Фото: СБУ, Facebook/Дмитрий Голубов

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