Тысячу долларов хотели одесские чиновники за отмену ареста автомобиля

При получении 1 000 долларов США взятки задержаны начальник и госисполнитель одного из отделов Государственной исполнительной службы в Одессе.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что правоохранители вчера, 10 ноября, разоблачили «на горячем» начальника и государственного исполнителя одного из отделов государственной исполнительной службы в Одессе.

«Во время следствия правоохранители установили причастность к коррупционным действиям и задержали должностных лиц при получении 1 000 долларов США взятки на их рабочем месте. Установлено, что должностные лица требовали и получили взятку за отмену ареста имущества должника, а именно с автомобиля», — говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается проведение неотложных следственных действий, по результатам которых будут решены вопросы относительно объявления подозрения и избрании меры пресечения.

Как сообщала Одесса News, в августе 2020 года в Одессе сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили системный коррупционный механизм при изготовлении квалификационных документов и удостоверений моряка.

Фото: Пресс-служба Одесской областной прокуратуры