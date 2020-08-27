СБУ разоблачила в Одессе системную коррупцию при оформлении документов морякам

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили системный коррупционный механизм при изготовлении квалификационных документов и удостоверений моряка.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным предварительного следствия, схему организовали должностные лица Управления капитана Одесского морского порта, входящего в Государственную службу морского и речного транспорта Украины, ряд крюинговых компаний, которые занимаются подбором экипажей для судов, а также работники специализированных морских тренажёрных центров Одессы.

Деньги злоумышленники требовали за изготовление сертификатов, дипломов, паспортов и других разрешительных документов на выход в рейс. При этом некоторые моряки не проходили обучение и приступали к службе без необходимых знаний и навыков. Стоимость таких «услуг» зависела от вида документа, срочности его изготовления и платёжеспособности клиентов.

В рамках уголовного производства, открытого по ч.4 ст.368-3 (подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) Уголовного кодекса Украины, правоохранители провели обыски по месту работы и жительства фигурантов дела.

Изъяты материалы, доказывающие противоправные сделки, которые будут приобщены к доказательной базе расследования.

Следственные действия для установления других лиц, причастных к коррупционной схеме, продолжаются.

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Фото: СБУ