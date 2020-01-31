Дело одесского «Краяна»: бывшему нардепу Дубовому назначили залог в 16 миллионов

Сегодня, 31 января, Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) избрал меру пресечения ещё одному фигуранту резонансного дела «Краяна» — экс-нардепу Александру Дубовому, которого следствие считает главным инициатором многомиллионной афёры с перепродажей админздания завода.

Об этом сообщает Думская.

Политику назначили залог в сумме 15,8 млн грн без содержания под стражей. Прокуратура ходатайствовало о назначении залога в 30 миллионов.

«Дубовой же заявил в суде, что адвокатское объединение, где найдено большинство документов, ему не принадлежит», — говорится в сообщении.

Вчера суд должен был избрать меру пресечения другому подозреваемому — депутату Одесского областного совета Олегу Бабенко, который, по версии следствия, координировал участников схемы. Прокуратура просила назначить ему залог в 20 миллионов, но суд после долгого рассмотрения решил вернуть ходатайство об избрании меры на доработку.

Прокуратура заявляет, что во время обысков найдено достаточно доказательств причастности Дубового и Бабенко к преступной схеме.

Отмечается, что Бабенко тоже отрицает свою причастность — говорит, что познакомился с директором фирмы «Девелопмент Элит» уже после купли-продажи админздания «Краяна», а до этого якобы не имел к ней отношения.

Как сообщала Одесса News, 29 января другому фигуранту, бывшему депутату Килийского райсовета Анатолию Коломийцу, назначили залог в размере 420 400 гривен (в 50 раз меньше, чем просила прокуратура).

Последней из четвёрки новых подозреваемых, бывшей помощнице мэра Геннадия Труханова Алёне Поповой, меру пока не избирали, поскольку она скрывается.

Всего в деле насчитывается 12 фигурантов. По данным правоохранителей, Дубовой с помощью мэра Геннадия Труханова и других подозреваемых продали городу здание завода, куда переселили подразделения мэрии, по вдвое завышенной цене, нанеся ущерб бюджету Одессы на сумму более 92 млн грн.