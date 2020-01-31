После Херсона и Ольвии в концессию будет передан порт в Черноморске

Морской торговый порт (МТП) Черноморск в Одесской области может стать третьим украинским портом, который будет передан в концессию.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий во время презентации победителей первых концессионных конкурсов в портах Украины, сообщает пресс-служба министерства.

«Готовим концессионные проекты в морских портах Мариуполь, Бердянск, Одесса и Черноморск. Следующий концессионный конкурс будет в морском порту Черноморск. Там мы предлагаем инвесторам контейнерный терминал и паромную переправу. Далее — конкурс в морском порту Одессы, где инвесторов должны заинтересовать пассажирский терминал и гостиница», — сказал Криклий.

Криклий подчеркнул, что концессии и инвестиции должны стать движущей силой обновления и развития украинской инфраструктуры.

«Первые концессионные конкурсы в портах Украины успешно проведены. Их выиграли компании Рисоил-Херсон и QTerminals, которые имеют опыт, ресурсы и амбициозные планы на долгосрочную перспективу. Порты Херсон и Ольвия станут точками роста для концессионеров и украинской экономики», — заявил министр инфраструктуры.

По его словам, победитель концессионного конкурса в порту Херсон компания Рисоил-Херсон инвестирует 300 млн грн в развитие порта в течение четырёх лет, что на 40% больше, чем устанавливалось требованиями конкурса.

«Мы хотим сделать Херсон речным хабом для всей реки Днепр… Мы планируем использовать все возможности судоходства на Днепре, включая приобретение и строительство современных судов», — сказал основатель компании «Рисойл-Херсон» Шота Хаджишвили.

Компания QTerminals из Катара инвестирует в порт Ольвия в течение 5 лет 3,4 млрд грн.

Кстати. Порт Ольвия передали в концессию на 35 лет, порт Херсон — на 30 лет.

В ООО «Рисоил-Херсон» 60% принадлежит ООО «Петр Ойл энд Кемикалс», входящая в группу компаний Georgian industrial Group, портовом оператору RISOIL S.A. (Швейцария) — 40%.

QTerminals специализируется на портовых операциях и морских перевозках, осуществляет перевалку грузов, управляет терминалами в порту Хамад (Катар).

Как сообщала Одесса News, пассажирский комплекс Одесского порта, включая здание гостиницы «Одесса», планируется к передаче в концессию.