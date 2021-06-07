Одесские пограничники предотвратили нелегальный вывоз тепловизоров на 0,5 млн грн

Пограничники Одесского отряда предотвратили попытку незаконного вывоза из Украины тепловизионных прицелов и комплектующих к ним.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что около полуночи для прохождения пограничного контроля в Черноморский порт прибыл грузовик турецкой регистрации под управлением гражданина Турции. Иностранец следовал на выезд из Украины.

«Во время осмотра данного транспортного средства пограничники обнаружили 5 тепловизионных прицелов, зарядные устройства к приборам ночного видения, а также элементы питания. Оптико-электронные приборы и аксессуары к ним иностранец тщательно скрыл в спальном месте водителя среди личных вещей», — говорится в сообщении.

Обнаруженные специальные средства предварительно оценены в сумму почти 500 тысяч гривен и переданы в установленном порядке представителям таможни.

Как сообщала Одесса News, в августе 2020 года в Черноморском порту был задержан гражданин Узбекистана, в автомобиле которого пограничники нашли тайник с оптико-электронными приборами.

Фото: Госпогранслужба

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