В бою за Украину погиб житель Одесской области Константин Хакимов, светлая память

Черноморск Одесской области простился с павшим защитником 31-летним Константином Хакимовым.

Константин погиб в бою на Херсонском направлении ещё 22 сентября, но только в ноябре удалось забрать его тело – после освобождения Херсона, — сообщили родные и близкие погибшего.

Константин был членом одесского «Автомайдана». С первых дней полномасштабной войны он добровольно вступил в ряды ВСУ и защищал нашу страну в составе 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2022 года на российско-украинской войне погиб Фаркаж Виталий из села Секретаровка Одесской области.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Черноморск. Украина/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod