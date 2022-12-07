287-й день враг продолжает удерживать захваченные территории, ВСУ атакуют

Начались 287-е сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину.

Как сообщает Генштаб ВСУ в оперативной информации боевых действий за прошедшие сутки, на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях враг сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий. В других направлениях пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины, обустраивает оборонные рубежи и позиции, ведёт разведку.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки захватчиков в районах населённых пунктов Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Спорное, Яковлевка, Бахмут, Белая Гора, Курдюмовка, Новобахмутовка, Марьинка, Новомихайловка Донецкой области.

За минувшие сутки противник нанёс 10 ракетных и 33 авиационных удара, совершил 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От российских ракет пострадали жилые дома и другие гражданские объекты городов Краматорск, Кривой Рог, село Степное Запорожской области.

Угроза вражеских ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры на всей территории Украины сохраняется и дальше.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. На полигонах Беларуси идёт подготовка вражеских подразделений. Эта страна продолжает поддерживать вооружённую агрессию РФ против Украины, предоставляя территорию и воздушное пространство для нанесения ракетных и авиационных ударов. Растёт недовольство деятельностью военно-политического руководства Беларуси среди военнослужащих пограничной службы и вооружённых сил этой страны из-за угрозы втягивания республики в войну с Украиной, — информирует Генштаб.

На Северском направлении враг совершил артиллерийские и миномётные обстрелы населённых пунктов Гремяч Черниговской области и Эсмань, Павловка, Кондратовка, Запсилье и Мирополье Сумской области.

На Слобожанском направлении обстрелам из танков, миномётов и ствольной артиллерии подверглись населённые пункты Стрелка, Красное, Терново, Огурцово, Старица, Гатище, Волчанские Хутора, Волоховка, Чугуновка и Каменка Харьковской области.

В Купянском направлении противник ведёт оборонительные действия. Огневое поражение из танков и всего спектра артиллерии потерпели районы населённых пунктов Дворичная, Купянск, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное, Песчаное, Берестовое и Первомайское Харьковской области, Новосёловское и Стельмаховка в Луганской области.

В Новопавловском направлении враг ведёт оборону. Вражеская артиллерия и минометы стреляли по районам населённых пунктов Угледар, Богоявленко, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

В Запорожском направлении противник пытается улучшить тактическое положение. Совершил обстрелы из танков, миномётов и артиллерии в районах более 10 населённых пунктов.

В Херсонском направлении враг обороняется, проводит усиление группировки войск. Совершил артиллерийские обстрелы районов более 15 населённых пунктов, что рядом с линией столкновения. Это, в частности, Осокоровка, Золотая Балка, Дудчаны, Антоновка, Белорудово Херсонской области, Херсон и Николаев.

Противник продолжает нести потери. Растёт число погибших захватчиков среди мобилизованных Курской области, что подтверждают местные СМИ. Из-за информации о людских потерях войну в Украине всё меньше поддерживает молодое поколение россиян. В городе Курск и области распространяются слухи о возможном вторжении ВСУ. В этой связи продолжается фортификационное оборудование оборонных позиций в приграничных с Украиной районах.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 22 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 4 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

За прошедшие сутки наши воины сбили 14 ударных дронов типа Shahed-136, один БпЛА Орлан-10 и ещё 2 вражеских беспилотника, тип которых уточняется. Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава, район сосредоточения артиллерии и боеприпасов оккупантов.

Как сообщала Одесса News, по словам начальника Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины Кирилла Буданова, «Украине придётся тяжело определённый период времени, но глобально это ничего не изменит – проигрыш России в войне уже очевиден».

На главном фото боец ВСУ.

Фото: Генштаб ВСУ

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