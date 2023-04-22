423-й день войны: ВСУ отбили 53 атаки россиян на четырех направлениях

За минувшие сутки ВСУ отбили 53 атаки россиян на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтёрском направлениях. В эпицентре боевых действий по-прежнему остаётся город Бахмут.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки противник нанёс 3 ракетных, 30 авиационных ударов и совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Бахмутском направлении вблизи Григоровки и Богдановки противник вёл безуспешные наступательные действия. От вражеских обстрелов пострадал ряд населённых пунктов Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник также вёл наступательные действия в районах Новокалинового, Степного, Первомайского и Невельского, однако успеха не имел.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки были отражены атаки противника в районе Марьинки. Вражеским обстрелам вновь подверглись Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтёрском направлении в минувшие сутки враг вёл безуспешные наступательные действия в районе Угледара, на Лиманском — в направлении Белогоровки.

Воины 35-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского на протяжении месяцев уничтожают технику и живую силу врага на подступах к Угледару. В эффективном взаимодействии с другими подразделениями ВСУ морская пехота проводит как оборонительные, так и контрнаступательные действия. Ярким примером стала операция, во время которой удалось полностью взять под контроль Верхние Дачи на подступах к Угледару и разбить элиту российского войска — 155-ю отдельную бригаду морской пехоты.

«Есть сильное чувство гордости за то, что именно морская пехота Вооружённых Сил Украины показала Тихоокеанскому флоту свою мощь, настойчивость, стойкость, мужество. И, соответственно, более двадцати морпехов врага мы взяли в плен благодаря эффективному взаимодействию 35-й и 56-й бригад», – рассказывает один из командиров 35-й бригады морской пехоты Сергей на странице ВМС ВСУ в Facebook.

На Купянском направлении противник предпринял попытку улучшить тактическое положение, провёл штурмовые действия неподалёку от населённого пункта Лиман Первый, успеха не имел, — подчёркивают в Генштабе.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. За прошедшие сутки произвёл миномётные и артиллерийские обстрелы населённых пунктов, среди которых Ольговское, Павловка, Малиновка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Орехов, Новоданиловка и Новоандреевка Запорожской области, а также Антоновка Херсонской области и Херсон.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, зенитно-ракетный комплекс и ещё 2 важных военных объекта противника.

Как сообщала Одесса News, Президент Украины Владимир Зеленский 21 апреля провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором особое внимание было уделено наиболее сложным направлениям фронта – районам Бахмута, Авдеевки, Марьинки в Донецкой области.

На главном фото защитник морских рубежей Украины.

Фото: Генштаб, ВМС ВСУ/Facebook

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