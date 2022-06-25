Начались 122-е сутки героического противостояния Украины в битве с врагом

Предыдущие, 121-е сутки, в южной операционной зоне Командования «Юг» ВСУ противник продолжает ведение боевых действий на рубежах обороны, на которые был оттеснён уверенными действиями наших подразделений.

По сообщению офицера ОК «Юг» Владислава Назарова, «новые ударные группировки не зафиксированы, но имеющимися силами по направлению Высокополья рашисты дважды попытались восстановить утраченное положение в районе Потёмкиного» (Херсонская область). Удачи не имели. Потеряв 2 танка, 4 бронированных машины, враг отступил.

Карта боевых действий, составленная Минобороны Великобритании на 24 июня 2022 года

Отмечается, что после ракетного удара утром по пригороду Николаева, из тяжёлой ствольной артиллерии и ракетного комплекса «Точка-У», по направлению оккупированных территорий Херсонщины, установлено — потерь и пострадавших нет, но производственной инфраструктуре нанесён существенный ущерб.

В Бериславском районе Херсонской области враг совершил внезапный авиационный налёт вертолётами, выпустив 6 неуправляемых ракет. Предварительно, существенных разрушений и пострадавших нет.

Вечером с применением вражеской стратегической авиации по направлению оккупированной Херсонщины был атакован Криворожский район. Две ракеты сбиты силами противовоздушной обороны, одна попала в сельскохозяйственные угодья на окраине Нововоронцовки. Повреждена сельскохозяйственная техника, критических разрушений и человеческих потерь, предварительно, нет.

В Николаевской области враг продолжает проведение воздушной разведки, а наши подразделения продолжают сбивать беспилотные «Орланы—10». «Ещё одна «птичка-разведчица» заземлена безвозвратно», — информирует Назаров.

Офицер также сообщает, что нашими штурмовиками нанесён авиационный удар по скоплению противника в районе Снигирёвки, а вертолётами – в районе Александровки.

В итоге подтверждённые потери противника за сутки составляют 46 человек, крупнокалиберная 152-миллиметровая пушка «Гиацинт», 2 танка Т-72 и 7 единиц другой бронированной техники.

Корабельная группировка вражеского флота под влиянием длительного шторма уменьшилась до 3-х единиц: 2️- ракетных и 1️ большого десантного кораблей. Остальные укрылись в пунктах базирования.

На главном фото полковник Вадим Сухаревский с позывным «Барсук», Герой Украины, первый офицер ВСУ, под чьим командованием был открыт огонь на поражение российских боевиков 13 апреля 2014 года в бою у Семёновки по боевикам Игоря Гиркина, атаковавших бойцов спецподразделения СБУ «Альфа». В армии он с 1999 года, когда пошёл учиться в военный лицей, позже – Одесскую военную академию, которую закончил с красным дипломом. В 2004 году принимал участие в миротворческой миссии в Ираке.

Фото: Генштаб ВСУ, ОК «Юг», ДШВ ВСУ, ВМС ВСУ/Facebook

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