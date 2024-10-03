Зеленский впервые прокомментировал выход украинских военных из Угледара

Президент Украины Владимир Зеленский считает правильным шагом выход украинских подразделений из Угледара Донецкой области.

Об этом глава государства сказал 3 октября на совместной с генсеком НАТО Марком Рютте пресс-конференции в Киеве. Видеозапись опубликована в Facebook Офиса Президента.

Журналисты спросили Зеленского, может ли Украина остановить российское наступление на востоке страны после сообщений о выводе сил обороны из Угледара.

«Мы достаточно настойчивы на использовании дальнобойного оружия, без соответствующего оружия мы не можем остановить РФ, которая использует соответствующее оружие против нас, разрушает всё», – ответил президент.

По его словам, когда Россия разрушает позиции украинских военных, «им надо сохранить свою жизнь».

«Потому что это люди наши, это граждане Украины. Поэтому очень правильно, что они отходят и могут сохранить себя, – отметил Зеленский. – Это абсолютно правильные шаги. Поэтому мы так просим предоставить нам возможность, чтобы останавливать Россию тем или иным оружием. Предоставить разрешение, передать соответствующие системы. Можно ли без этого остановить Россию? На сегодняшний день это одно из средств – усиление Украины».

Одесса News информировала, что 2 октября в ОСГВ «Хортица» подтвердили вывод украинских подразделений из Угледара «с целью сохранения личного состава и боевой техники, занятия положения для ведения дальнейших действий».

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