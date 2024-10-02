ВСУ покинули Угледар из-за угрозы окружения

Силы обороны Украины вышли из Угледара Донецкой области.

Об этом 2 октября сообщила в Telegram оперативно-стратегическая группировка войск «Хортица».

Оккупанты смогли направить резервы для проведения фланговых ударов, которые истощили оборону подразделений Вооружённых сил Украины, говорится в сообщении.

«В результате действий противника возникла угроза окружения города. Высшим командованием дано разрешение на осуществление маневра по выводу подразделений из Угледара с целью сохранения личного состава и боевой техники, занятия положения для ведения дальнейших действий», – написали в ОСГВ.

Американский Институт изучения войны в отчёте за 1 октября написал, что «армия РФ, вероятно, захватила Угледар. Неясно, добьётся ли она быстрого продвижения за пределы города в ближайшем будущем».

Одесса News сообщала, что по информации главного редактора издания «Цензор. НЕТ» Юрия Бутусова ещё в январе 2023 года, «российские войска начали штурм Угледара. Угледар для РФ имеет ключевое значение – это стратегически важный пункт коммуникаций на юге Донбасса, рубеж для развёртывания будущего украинского наступления на Крымский коридор». По словам Бутусова, возможный захват Угледара «значительно улучшит стратегическое положение российской армии на Донбассе» и «позволит углубить оборону».

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