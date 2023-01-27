338-е сутки войны: Идёт битва за Угледар, которая определит ход дальнейшей войны

Триста тридцать восьмые сутки продолжается российское широкомасштабное вторжение.

Как говорится в оперативной информации состоянием на 6 утра 27 января Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки противник нанёс 44 авиационных удара, 18 из которых – с использованием БпЛА типа Shahed-136. Все дроны-камикадзе сбиты.

Отмечается, что враг совершил 70 пусков ракет, 47 из которых были уничтожены. Также совершил 125 обстрелов из реактивных систем залпового огня. К сожалению, в результате вражеских ударов погибли мирные жители и разрушены гражданские объекты. Опасность авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины остаётся высокой, — предупреждает Генштаб.

Подразделения Сил обороны за прошлые сутки отразили атаки оккупантов в районах населённых пунктов Площанка, Невское и Краснопоповка Луганской области, а также Верхнекамянское, Парасковеевка, Бахмут, Клищиевка, Водяное, Невельское, Марьинка и Угледар в Донецкой области.

По информации главного редактора издания «Цензор.НЕТ» Юрия Бутусова, «российские войска начали штурм Угледара. Угледар для РФ имеет ключевое значение – это стратегически важный пункт коммуникаций на юге Донбасса, рубеж для развёртывания будущего украинского наступления на Крымский коридор».

По словам Бутусова, возможный захват Угледара «значительно улучшит стратегическое положение российской армии на Донбассе» и «позволит углубить оборону».

«Цель российского командования в кампании 2023 года – захватить весь Донбасс или отодвинуть нашу армию от Крымского коридора. Для захвата Угледара россияне сосредоточили соединения своих лучших войск – бригады морской пехоты и воздушно-десантных войск, запасы боеприпасов», – рассказал главред «Цензор.НЕТ».

Для Украины успешная оборона Угледара – это «задача максимальных потерь российским элитным бригадам», продолжил Бутусов.

Генштаб ВСУ за прошедшие сутки зафиксировал миномётный и артобстрел населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Запорожской, Херсонской областей.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остаётся постоянной, наступательных группировок противника не обнаружено. Тем не менее, идут совместные учения, под видом которых Российская Федерация наращивает авиационную группировку на территории Беларуси.

«Наша авиация за прошедшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения противника, а также удар по позиции его зенитно-ракетного комплекса. Кроме того, сбиты 3 вражеских разведывательных БПЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 4 пункта управления, район сосредоточения живой силы противника, 2 района сосредоточения артиллерии, склад боеприпасов и 2 других важных вражеских объекта», — таковы итоги прошедшего боевого дня в оперативной информации Генштаба.

Как сообщала Одесса News, ВСУ принято решение в целях сохранения жизни личного состава Сил обороны Украины отойти от города Соледар Донецкой области.

На главном фото боец 35-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского.

Фото: Генштаб ВСУ, ОК «Юг», ВМС, Главнокомандующий ВСУ/Facebook. АРМIЯ INFORM

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