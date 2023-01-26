337-е сутки войны: На востоке Украины идут тяжёлые бои, ВСУ покинули Соледар

Начались триста тридцать седьмые сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину.

За прошедшие сутки противник нанёс 37 авиационных и 10 ракетных ударов, в частности, по гражданской инфраструктуре городов Днепр и Запорожье, — говорится в оперативной информации состоянием на 6 утра 26 января Генерального штаба ВСУ.

Отмечается, что враг совершил 97 обстрелов из реактивных систем залпового огня, под поражение попали и жилые дома в Херсоне.

По предварительной информации, ночью враг применил 24 ударных иранских дрона «Шахед-136». Все они уничтожены силами обороны Украины. Есть большая опасность последующих российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Понеся многочисленные потери, враг не прекращает наступательных действий на Бахмутском и Новопавловском направлениях. Здесь продолжаются тяжёлые бои.

По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр в Теlegram, враг бросает в бой значительное количество личного состава, вооружения и военной техники, пытаясь прорвать оборону украинских войск, несёт значительные потери, однако от своих планов не отказывается.

«Интенсивность боёв растет. Сейчас на Донбассе против их преимущества в количестве бойцов и вооружения наше преимущество в профессионализме военного командования и мужестве воинов», — отметила Маляр.

Принято решение в целях сохранения жизни личного состава Сил обороны Украины отойти от города Соледар Донецкой области, — сообщил пресс-секретарь Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

Он уточнил, что после месяцев интенсивных сражений украинская армия отошла на околицы города на подготовленные позиции.

«Для сохранения жизни личного состава Силы обороны отошли от Соледара и закрепились на заранее подготовленных рубежах обороны. Защитники Соледара совершили настоящий подвиг, несмотря на преимущество врага в 3-5 раз, мощно держали свои позиции. Они нанесли врагу огромные потери в личном составе, которые можно сравнить с потерями агрессора в двух чеченских войнах», — заявил Череватый.

На Лиманском и Авдеевском направлениях враг вёл безуспешные наступательные действия. На Купянском, Запорожском и Херсонском – обороняется.

Силы обороны отразили атаки захватчиков в районах населённых пунктов Краснопоповка Луганской области и Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка, Благодатное, Бахмут, Клещиевка, Марьинка, Угледар и Павловка Донецкой области.

Враг за прошедшие сутки подверг огневым обстрелам населённые пункты в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Запорожской областях. Есть жертвы среди гражданского населения.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения врага и 2 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Уничтожены 2 вражеских самолёта Су-25, вертолёт Ка-52, 4 БпЛА типа «Орлан-10» и один — типа «Суперкам».

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили 1 пункт управления, 12 районов сосредоточения живой силы и 4 склада боеприпасов российских оккупантов.

На главном фото боец 35-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского.

Фото: Генштаб ВСУ, ОК «Юг», ВМС ВСУ/Facebook

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