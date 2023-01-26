Ночью российские оккупанты возобновили атаки иранскими дронами-камикадзе

В ночь на 26 января российские оккупанты возобновили атаки Украины дронами-камикадзе иранского производства «Shahed-136/131».

Об этом сообщает в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что пуски ударных беспилотных летающих аппаратов осуществлялись с восточного побережья Азовского моря.

«По предварительным данным, противник применил 24 «шахеда». Все 24 – уничтожены зенитными ракетными подразделениями, истребительной авиацией, мобильными огневыми группами Воздушных Сил, во взаимодействии с подразделениями ПВО других составляющих Сил обороны Украины», — говорится в сообщении.

Подавляющее количество дронов-камикадзе уничтожено в центре страны – в зоне ответственности воздушного командования «Центр».

Как информировала Одесса News, наши защитники за предыдущие сутки уничтожили один штурмовик СУ-25, 3 ударных российских вертолёта КА-52, 3 БПЛА типа «Орлан», 1 – типа «Мерлин» и 1 типа «Ланцет».

Инфографика: Генштаб ВСУ/Facebook

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod