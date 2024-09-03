В бою за Украину погиб житель Одессы Кирилл Петрук, светлая ему память

Сегодня вспоминаем пограничника из Одессы Кирилла Петрука, погибшего 24 ноября 2023 года, выполняя боевое задание на участке ответственности Херсонского пограничного отряда в районе населенного пункта Широкая Балка, в результате вражеских артиллерийских обстрелов.

Воину Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины Кириллу Петруку было всего 24 года, — сообщали в пограничном ведомстве.

5 лет своей жизни Кирилл посвятил делу охраны государственной границы. Младший сержант родился в селе Сокольча Попельнянского района Житомирской области. Начал свой путь военного в сентябре 2019 года в Одесском пограничном отряде Южного регионального управления.

«Кирилл был добрым, ответственным, выдержанным, воспитанным, тактичным, скромным и простым в общении человеком. Человеком с большой буквы, тонко решавшим проблемы, ценившим и считавшимся с мнением других, всегда принимая оптимальные решения. Он был профессионалом своего дела», – отмечали коллеги-погрангичники.

Военные ритуалы прощания с защитником прошли в Доме офицеров и на кладбище в Одессе.

Одесса News сообщала о гибели 22 января 2024 года вблизи населённого пункта Курдюмовка Донецкой области пограничника из Южного Вадима Яремчука.

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Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы/Facebook

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