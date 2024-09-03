Национальная компания «Укрэнерго» обезглавлена

Наблюдательный совет «Укрэнерго» отправил в отставку главу национальной компании Владимира Кудрицкого.

Об этом написали 2 сентября издания «Forbes Украина» и «Главком».

Наблюдательный совет прекратил полномочия Кудрицкого по согласованию сторон с 4 сентября. По информации «Forbes Украина», за увольнение проголосовали четверо членов наблюдательного совета из шести.

«Наблюдательный совет ожидает от нового руководства неотложных шагов для решения проблемы строительства защитных сооружений на критических объектах оператора системы передач», – говорится в сообщении «Главкома».

Ранее сообщалось, что якобы на последнем заседании Ставки Верховного Главнокомандующего 30 августа было решено отправить Кудрицкого в отставку, однако он отказался писать заявление об увольнении по собственному желанию.

Причина увольнения – незавершённые защитные конструкции вокруг подстанций «Укрэнерго», что привело к перебоям с поставками электричества после российского массированного обстрела 26 августа.

После увольнения Кудрицкого исполнять обязанности руководителя «Укрэнерго» будет нынешний член правления Алексей Брехт.

Одесса News информировала, что руководство «Укрэнерго» получает миллионные зарплаты на фоне коллапса энергосистемы.

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